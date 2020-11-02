Экс-премьер Турции назвал Эрдогана большей угрозой для мира, чем пандемия Covid-19

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган представляет собой большую угрозу для мира, чем пандемия коронавирусной инфекции Covid-19. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на издание The National, по его словам, величайшую опасность для Европы и мира представляет собой «культура деспотизма, которую распространяют лидеры-популисты, такие как Эрдоган».

«Пока наш народ страдает и существует глубокая коррупция, а достоинство нашей страны оскорбляется за рубежом, мы будем продолжать призывать к досрочным выборам», - заявил Давутоглу.

Ахмет Давутоглу в 2003-2009 гг. занимал занимал должность главного советника Эрдогана, с 2009 по 2014 год был министром иностранных дел Турции, а в 2014-2016 гг. занимал пост премьер-министра страны.