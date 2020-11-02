Азиатские индексы - 02-11-20
ТОКИО, 2 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 ноября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.39% и составил 23295.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.81% и составил 1607.95 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.02% и составил 3225.12 пункта, а HANG SENG вырос на 1.46% и составил 24460.01 пункта.
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