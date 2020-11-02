Азербайджанский юрист рассказал о насилии в отношении родственников жертв войны

Азербайджанский адвокат Аслан Исмаилов предупредил в соцсетях о новых проявлениях насилия в стране, отметив, в частности, что запрещается фотографировать похороны жертв войны, а родственники, которые делились фотографиями в соцсетях, подвергаются насилию.

«Неоднократно сообщалось, что органы исполнительной власти не разрешают фотографировать похороны жертв, а иногда даже грубо обращались с членами семей погибших. Я считаю это абсолютно недопустимым. Возможно, в целях безопасности есть инструкция от какого-то заведения. Это не значит, что это должно сопровождаться насилием», - сказал адвокат.

По мнению азербайджанского юриста, фотографии похорон нужны и «как утешение», и как материал для дальнейшей «военно-патриотической работы».

На протяжении всей агрессии, развязанной Азербайджаном 27 сентября, азербайджанская сторона не разглашала никакой информации о количестве жертв. По данным, опубликованным армянской стороной, в азербайджанской армии 7050 жертв.