Азербайджан не выполнил решение ЕСПЧ

Правительство Республики Армения представило в Европейский суд по правам человека новые доказательства, подтверждающие невыполнение правительством Азербайджана решения Европейского суда по правам человека от 29 сентября о немедленном применении промежуточной меры. Об этом сообщили Арменпресс пресс-службе представительства Армении при ЕСПЧ.

«Правительство Республики Армения представило в ЕСПЧ новые доказательства, подтверждающие невыполнение правительством Азербайджана решения от 29 сентября 2020 года о немедленном применении промежуточной меры в соответствии с правилом 39 Европейского суда.

Правительство проинформировало суд невыполнении Азербайджаном достигнутой 30 октября 2020 года в Женеве договоренности, а также об использовании вооруженными силами Азербайджана кассетного огнестрельного оружия против мирного населения и населенных пунктов.

Суду предоставлены фото- и видеосвидетельства бомбардировок Мартуни, Мартакерта, Шуши, Матагиса, Аскерана и столицы Арцаха Степанакерта.

Более того, были также представлены достоверные доказательства участия на стороне Азербайджана сирийских наемников в боевых действиях.

Азербайджан будет привлечен к ответственности за нарушения Европейской конвенции по правам человека», - говорится в заявлении.