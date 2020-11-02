Глава МВД Франции совершит в ближайшие дни визит в Россию

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен совершит в ближайшее время визит в Россию. С таким заявлением глава ведомства выступил в понедельник в эфире телеканала BFM.

"Несколько дней назад состоялась моя встреча с послом России во Франции [Алексеем Мешковым], и в ближайшие дни я прибуду в РФ с визитом", - сказал Дарманен. Министр выразил мнение при этом, что Россия входит в число стран, некоторые выходцы из которых склонны к радикализму. "РФ - это страна, затронутая этой проблемой, есть лица, которые прибывают во Францию из Чечни, являющейся частью России", - утверждал Дарманен. В то же время он поблагодарил российские власти за сотрудничество по данному вопросу. "Я благодарю Россию", - сказал он.

Дарманен высказал также признательность за сотрудничество руководству Марокко. "Результаты моего недавнего визита в Марокко показали, что сотрудничество проходит успешно с этой страной", - отметил он. Он подтвердил, что "в конце этой недели" по указанию президента Франции Эмманюэля Макрона совершил рабочие визиты в Тунис и Алжир, связанные с проблемой борьбы против терроризма.

"Терроризм приобретает различные формы, и не надо слушать этих пророков несчастья, которые утверждают, что теракты во Франции совершают исключительно иностранцы и что если мы закроем границы, то это защитит страну. Это не верно. Из 32 последних террористов 22 были французскими гражданами", - сказал Дарменен, напомнив о том, что многие преступления были совершены радикальными исламистами, давно проживающими во Франции.