Китай поблагодарил Россию за поддержку на фоне критики из-за COVID-19

КНР благодарна России за поддержку на фоне критики в адрес Пекина из-за COVID, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

"Китай и Россия активно продвигают международное противоэпидемическое сотрудничество, в том числе по разработке лекарств и вакцин против коронавируса. Мы вместе поддерживаем Всемирную организацию здравоохранения, четко и ясно заявляем всему миру о наших подходах", - сказал Ли Чжаньшу в ходе VI заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР.

По его словам, Китай благодарен "российской стороне за поддержку" на фоне "дискредитации Китая" из-за COVID.

Он напомнил, что в апреле и в мае Китай направил в Россию гуманитарный груз. "На ящиках было написано "Вирус будет разбит, и победа будет за нами". Совместная борьба с коронавирусом в духе солидарности и взаимовыручки полностью продемонстрировала высокий уровень и особый характер китайско-российских отношений, что послужило достойным образцом для международной кооперации", - подчеркнул он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп часто в публичных выступлениях, говоря о коронавирусе, называет его "китайским вирусом", обвиняя Китай в неспособности сдержать распространение болезни, сокрытии фактов и несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.