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Минобороны Арцаха опубликовало новый список павших армянских военнослужащих

Минобороны Арцаха опубликовало новый список павших армянских военнослужащих

Министерство обороны Арцаха опубликовало новый список павших армянских военнослужащих:

Саркисян Артур Саркисович, 1975 г.р.

Яковлев Давид Арманович, 2001 г.р.

Шакарян Сергей Славович, 1974 г.р.

Вирабян Тигран Альбертович, 1977 г.р.

Микаелян Артем Тигранович, 1997 г.р.

Резервист Атанесян Артак Володяевич, 1985 г.р.

Казарян Азат Ваганович, 2000 г.р.

Джавахян Геворг Григорьевич, 2001 г.р.

Мхитарян Ваге Арменович, 2001 г.р.

Багдасарян Арам Арсенович, 2002 г.р.

Налбандян Беньямин Гарникович, 2001 г.р.


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