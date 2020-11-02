Минобороны Арцаха опубликовало новый список павших армянских военнослужащих
16:56, 2 Ноябрь, 2020
Министерство обороны Арцаха опубликовало новый список павших армянских военнослужащих:
Саркисян Артур Саркисович, 1975 г.р.
Яковлев Давид Арманович, 2001 г.р.
Шакарян Сергей Славович, 1974 г.р.
Вирабян Тигран Альбертович, 1977 г.р.
Микаелян Артем Тигранович, 1997 г.р.
Резервист Атанесян Артак Володяевич, 1985 г.р.
Казарян Азат Ваганович, 2000 г.р.
Джавахян Геворг Григорьевич, 2001 г.р.
Мхитарян Ваге Арменович, 2001 г.р.
Багдасарян Арам Арсенович, 2002 г.р.
Налбандян Беньямин Гарникович, 2001 г.р.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен