Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания Армении: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания Армении. Как сообщает Арменпресс, в повестку дня заседания по предложению правительства включено два законопроекта.

Депутаты обсудят в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон Армении «О местном самоуправлении», принятием которого будет решен вопрос об обязательном штате заместителя главы общины.

В первом чтении будет обсужден законопроект о внесении изменений в закон Армении «О местном самоуправлении в городе Ереване».