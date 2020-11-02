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Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания Армении: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания Армении: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания Армении. Как сообщает Арменпресс, в повестку дня заседания по предложению правительства включено два законопроекта.

Депутаты обсудят в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон Армении «О местном самоуправлении», принятием которого будет решен вопрос об обязательном штате заместителя главы общины.

В первом чтении будет обсужден законопроект о внесении изменений в закон Армении «О местном самоуправлении в городе Ереване». 


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