Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания Армении: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
17:01, 2 Ноябрь, 2020
Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания Армении. Как сообщает Арменпресс, в повестку дня заседания по предложению правительства включено два законопроекта.
Депутаты обсудят в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон Армении «О местном самоуправлении», принятием которого будет решен вопрос об обязательном штате заместителя главы общины.
В первом чтении будет обсужден законопроект о внесении изменений в закон Армении «О местном самоуправлении в городе Ереване».
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