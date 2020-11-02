Запад к террористам должен иметь единый подход: специалист по международным отношениям

Недавние нападения на церкви и угрозы в адрес христиан в различных городах европейских стран - большая провокация. Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии факультета международных отношений ЕГУ Ваграм Петросян на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заявил, что Турция свою экспансию стремится осуществлять под религиозным флагом.

“Турция подает заявку на региональную державу. И для такой экспансии ей необходим религиозный фактор. Задача международного сообщества - предотвратить эскалацию любого конфликта под знаменем религии. В контексте карабахского конфликта мы всегда подчеркивали, что придание ему религиозной окраски - большая опасность”, - сказал он. По мнению специалиста по международным отношениям, сегодня в Европе не осознают эти опасности. Это не рассматривается как общая проблема, каждый случай рассматривается отдельно. Опасно то, что в Европе, похоже, нет единой политики в отношении религии и миграции.

“Европейский союз не имеет единой политики. Мы видим, что эти нападения стали проблемой для Франции, другой проблемой для Германии, в зависимости от того, откуда прибыли иммигранты. Здесь нужен единый подход, иначе эта мощная волна распространится. Турция не случайно предпринимает такие шаги”, - добавил он.