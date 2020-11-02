Время в Ереване: 11:07:36,   2 Ноябрь

В направлении Мартуни, Мартакерта и прилегающих населенных пунктов применяется военная авиация

В направлении Мартуни, Мартакерта и прилегающих населенных пунктов применяется военная авиация

ВС Азербайджана ночью 1 ноября и 2 ноября продолжали наносить удары по населенным пунктам Арцаха.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

“Ситуация, особенно в городах Мартуни и Мартакерт, а также в прилегающих населенных пунктах, остается неспокойной. Помимо ракет, выпущенных по мирным населенным пунктам из систем “Град” и “Смерч”, здесь применяется и военная авиация”, - сообщили в пресс-службе ГСЧС и добавил, что. К счастью, пострадавших нет.

В других населенных пунктах относительно спокойная ситуация.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации