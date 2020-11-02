Замглавы МИД РФ прокомментировал предложение США о размещении в зоне НКР скандинавских миротворцев

Российская Федерация не располагает достаточной информацией о предложении США разместить в Нагорном Карабахе миротворцев из скандинавских стран.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отметив, что в любом случае все критерии должны быть согласованы со сторонами конфликта.

“Необходимые критерии всех возможных механизмов нужно согласовывать на консультациях со сторонами конфликта”, - сказал Руденко.

Отвечая на вопрос, знает ли Москва об этом предложении США, Руденко отметил, что знает настолько, насколько информировали об этом журналисты.

30 октября советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты Америки предлагают разместить в Нагорном Карабахе миротворцев из скандинавских стран.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.