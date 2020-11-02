По мнению экспертов, в Арцахе бои низкой интенсивности могут продолжаться еще несколько месяцев

Бои низкой интенсивности, время от времени обостряющиеся, могут продолжаться еще месяцами.

Об этом «Арменпресс» сообщил военный эксперт и координатор специализированного сайта Razm.info Карен Вртанесян.

“Трудно указать конкретную дату, когда завершатся наступательные бои, более того, я не думаю, что прекращено пополнение азербайджанских частей, понесших большие потери в боях. Другими словами, у Азербайджана еще есть ресурсы для запуска новых подразделений на поле боя, не считая наемников с Ближнего Востока. Бои будут продолжаться долго, они могут закончиться по двум сценариями. Первый - в случае, если мы примем ультиматум Азербайджана, второй - если вмешаются внешние силы”, - сказал Вртанесян.

Военный эксперт Карен Ованнисян подчеркнул, что за развязанной Азербайджаном войной стоит Турция, и что три достигнутых ранее соглашения о прекращении огня были нарушены именно из-за этого государства.

“Безусловно, здесь принимает решения Турция, мы должны помнить, что ее главная цель - стать стороной переговоров или, по крайней мере, посредником. Итак, причина срыва этих трех соглашений о прекращении огня - Турция. Я также исключаю, что президент Азербайджана пойдет на гуманитарное прекращение огня под любым международным давлением. Просто боевые действия надо вести так, чтобы они сами захотели пойти на прекращение огня”, - сказал эксперт.

Касаясь событий внутри Азербайджана, когда власти по причине COVID-19 вводят ограничения в ряде населенных пунктов, Ованнисян сказал, что этим они пытаются защитить собственных жителей от наемников-террористов, привезенных из Сирии.

“После блокировки въездов и выездов из городов или крупных населенных пунктов в связи с COVID-19 Азербайджан приступил к закрытию въездов и выездов и на важные стратегические объекты. Другими словами, можно предположить, что здесь нет никакой связи с COVID-19. В последние недели с самого начала было ясно, что им угрожает опасность терактов. Только в этом контексте можно рассматривать это обстоятельство, а не COVID-19”, - сказал Вртанесян.