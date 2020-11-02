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Турция накаляет региональные конфликты: сайт Саудовской Аравии о конфликте в Нагорном Карабахе

Турция накаляет региональные конфликты: сайт Саудовской Аравии о конфликте в Нагорном Карабахе

Об участии турецких войск в боевых действиях против Нагорного Карабаха сообщают и СМИ Саудовской Аравии.  Сайт Саудовской Аравии alyaum.com, ссылаясь на присутствие сирийских наемников в арцахо-азербайджанском конфликте, подчеркнул, что распространенные наемниками фото и видео доказывают прямое участие Турции в боевых действиях.

“Турецкие власти перебрасывают наемников в Азербайджан с 27 сентября. Помощь Турции Азербайджану не ограничивается лишь наемниками. Турецкие солдаты принимают участие и в боевых действиях, есть и большое количество турецкой военной техники в вооруженных силах Азербайджана”, - сообщает сайт.

Саудовская “Аль-Мадина” также написала, что Турция, нагнетая региональные конфликты и перемещая наемников в зону конфликта, стремится расширить свое влияние в рамках идеологии неоосманизма.


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