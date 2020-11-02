Езиды добровольцы набирают уже третий отряд для выезда на передовую

В широкомасштабной войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, представители езидской общины, проживающие в Армении, набирают уже третий отряд для выезда на передовую. Об этом «Арменпресс» заявил депутат-езид от фракции “Мой шаг” Национального собрания Рустам Бакоян.

“С начала войны езидская община готова была принимать участие в боях, потому что все граждане Республики Армения, независимо от их национальности, должны защищать границы своей родины. Вечером 27 сентября в езидском святилище Акналчи был сформирован первый отряд. Желающих вступить в отряд было так много, что сформировался и второй, который сейчас проходит военную подготовку. В настоящее время идет набор в третий отряд”, - сказал Бакоян.

Рустам Бакоян подчеркнул, что из истории мы знаем, что и во время Сардарапата, и в годы Арцахской войны 90-х, и Апрельской войны езиды были с армянами. И сейчас они все как один, готовы стоять на границе.

Будучи в Арцахе депутат встречался с езидскими добровольцами, воюющими на передовой.

“Езидский отряд действует очень грамотно, не покидая доверенные ему позиции. Боевой дух езидских бойцов высок, ребята стоят, и будут стоять. И воюют довольно эффективно”, - сказал Рустам Бакоян.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.

Наре Торанян