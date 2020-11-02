Военное положение оказало и будет оказывать влияние на бюджетные поступления: Мгер Григорян

Объявленное в Армении военное положение оказало влияние на бюджетные поступления и еще будет его оказывать.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян.

“Мы не можем сказать, что военное положение не оказало никакого влияния на экономику или на бюджет. Конечно, это сказалось на бюджете, и будет влиять на его доходы. Поэтому нам нужно подумать о пороге долга. Я думаю, мы найдем баланс, который позволит нам выйти из этой ситуации, а также нейтрализовать риски, возникающие в связи с вызовами, управлять ими, иметь стабильную социально-экономическую ситуацию”, - сказал вице-премьер.

С 27 сентября 2020 года в Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Лилит Демурян