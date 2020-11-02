Сноуден заявил о намерении получить российское гражданство

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"После многих лет разлуки с нашими родителями у нас с женой нет ни малейшего желания разлучаться с нашим сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем (заявление – ред.) на двойное американо-российское гражданство", - написал он на своей странице в Twitter.

При этом Сноуден отметил, что они с женой останутся американцами и будут воспитывать сына в духе американских ценностей, в частности, свободы высказывать свое мнение. Он добавил, что с нетерпением ждет дня, когда сможет вернуться в США, чтобы воссоединиться с семьей.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена в РФ, рассказал, что в конце декабря у Сноудена и его супруги должен родиться ребенок, по месту рождения он получит российское гражданство.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В октябре 2020 года Кучерена сообщил, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.