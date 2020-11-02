Показом фильма “Когда утихнет ветер” дан старт проекту “Посвящение Арцаху”

Проект “Посвящение Арцаху” XVII Международного кинофестиваля “Золотой абрикос” стартовал 1 ноября с включенной в рамки Каннского кинофестиваля всеармянской премьерой фильма Норы Мартиросян “Когда утихнет ветер”, посвященного Арцаху. Как передает «Арменпресс», пресс-служба Ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос” сообщает, что в этом году фестиваль с этим проектом присоединился к общенациональному сбору средств Всеармянского фонда “Айастан” “Мы и наши границы. Все для Арцаха”. Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены этой кампании. Перед показом фильма присутствующие почтили память павших героев минутой молчания. Директор-координатор международного кинофестиваля “Золотой абрикос” Араик Манукян в своем выступлении подчеркнул, что фестиваль должен был начаться в июле этого года, но пандемия изменила всю нашу жизнь. Организаторы решили провести фестиваль в ноябре, считая, что осенью ситуация будет благоприятнее, но, ожидания не оправдались. “Мы решили проект “Посвящение Арцаху” претворить в жизнь. Представленный сегодня фильм должен был быть показан в Арцахе. Кроме того, в этом году “Золотой абрикос” должен был открыться в Арцахе. В эти дни всю выручку от продажи билетов на наши фильмы мы перечислим в фонд. Все переводы будут служить одной цели. Мы победим, и в Арцахе пройдут премьеры многих других фильмов”, - сказал Араик Манукян.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ара Хзмалян поблагодарил руководителей фестиваля за то, что они нашли в себе силы не прерывать фестиваль. Он особо подчеркнул, что общественные настроения влияют на воинов на передовой, поэтому мы не можем все прерывать. Ара Хзмалян с уверенностью отметил, что XVIII “Золотой абрикос” будет ознаменован победой Армении и Арцаха.

Карен Аветисян, художественный руководитель международного кинофестиваля “Золотой абрикос”, подчеркнул, что до начала войны на фестивале был запланирован показ ряда фильмов об Арцахской войне. “Многие из этих фильмов в 2020 году были представлены на различных международных кинофестивалях. Они рассказывали об Арцахе. Одна из величайших побед в истории независимой Армении состоялась на Каннском кинофестивале. Это был показ фильма Норы Мартиросян “Когда утихнет ветер”, - сказал он, рассказывая зрителям о фильмах проекта “Посвящение Арцаху”.

Все показы проекта будут проходить в Доме кино. “Когда утихнет ветер” Норы Мартиросян будет показан 6 ноября в 20:00. Фильм Дживана Аветисяна “Врата рая”, недавно снятый с Московского международного кинофестиваля, будет показан 5 ноября в 20:00 и 6 ноября в 18:00.

Фильм Гарегина Папояна “Хорошего полета”, также посвященный Арцаху, будет показан 2 ноября в 20:00 и 4 ноября в 18:00. Фильм Сильвы Хнканосян “Нечего бояться” будет представлен публике 3 ноября в 20:00. Эти фильмы включены в программы Роттердамского и Лейпцигского международных кинофестивалей. Армянский зритель сможет посмотреть и фильм “Потопа не будет”, включенный в рамки Венецианского международного кинофестиваля. Автор фильма - Марат Саркисян наш соотечественник, проживающий в Литве. Показ состоится 2 ноября в 18:00 и 4 ноября в 20:00.

Фильм Акопа Мелконяна “Блокада” будет показан 3 ноября в 18:00 и 5 ноября в 18:00. Добавим, что помимо кинопоказов в эти дни проходит еще и эксклюзивная выставка-продажа плакатов под названием “Мы есть”, выручка от которой также будет передана в фонд. В ней приняли участие более двух десятков художников из Армении, Арцаха и диаспоры, которые представили более тридцати работ на тему войны и мира.

Предварительная продажа билетов на показы фильмов будет осуществляться в онлайн режиме через приложение “Идрам”. Билеты будут доступны и на месте в Доме кино, за 2 часа до каждого показа, также через терминалы “Идрам”. Добавим, что IDBank и Idram подписали трехсторонний меморандум с “Золотым абрикосом”, в результате чего обе структуры перечислят в фонд одинаковую сумму, тем самым удвоив ее.