Во всех армянских церквях Украины служатся литургии во имя мира в Арцахе. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на “AnalitikaUA.net”, которой отец Карапет Гарибян сообщил, что литургии проводятся каждую неделю. Они проводятся настоятелями храмов. В церковных обрядах участие принимают представители армянских общин. Армяне молятся за скорейшее урегулирование военного конфликта и за мир в Арцахе.

Армянская община Украины активно поддерживает Армению. Уже на следующий день после начала войны Союз армян Украины создал в Киеве чрезвычайный штаб. Затем в Ереване для координации совместных операций и помощи жертвам военной агрессии начал работать штаб Союза армян Украины.

В рабочую группу входят президент организации Вилен Шатворян, президенты региональных армянских общин, представители РУ, а также волонтеры из Армении.