Президент Арцаха Араик Арутюнян подписал указы об освобождении с должностей

Согласно указу, подписанному 2 ноября президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном, Левон Григорян освобожден от должности министра экономики и производственных инфраструктур Республики Арцах. Обязанности министра экономики и производственных инфраструктур Республики Арцах временно возложены на заместителя министра Армена Товмасяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает главное информационное управление аппарата президента Арцаха.

Согласно другому указу президента Арутюняна, по собственному заявлению досрочно прекращены полномочия председателя Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Республики Арцах Артака Мирзояна.