Число жертв землетрясения в Турции достигло 79

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 79, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Ранее сообщалось о 76 погибших и 962 пострадавших, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"По последним данным, в результате землетрясения погибли 79 человек, пострадали 962", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.