Турецко-азербайджанское руководство намерено превратить конфликт в межрелигиозный: МИД  Армении

Армения продолжит предпринимать последовательные шаги по борьбе с международным терроризмом, сотрудничая со всеми заинтересованными партнерами. Как передает «Арменпресс», МИД Армении распространило заявление, в котором комментируется факт пленения Армией обороны Арцаха иностранных террористов, вовлеченных Азербайджаном в военные действия против Арцаха.

“1 ноября в ходе боевых действий подразделениями Армии обороны Арцаха был взят в плен второй иностранный боевик, вовлеченный Азербайджаном в военные действия против Арцаха, представившийся жителем села Зиядия района Джиср аль-Шугур провинции Идлиб Сирии Юсуфом Алаабет Аль-Хаджи.

Армянская сторона неоднократно поднимала вопрос о перемещении Турцией иностранных вооруженных террористов, джихадистов в регион из различных горячих точек на Ближнем Востоке, в частности, из подконтрольных ей территорий в Сирии и Ливии. Приведенный выше факт подтверждают не только спецслужбы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, многих наших партнеров, международного сообщества, но и прямые показания террористов.

В своих показаниях вышеупомянутые террористы предоставили подробную информацию о процессе их вербовки, ожидаемых ежемесячных выплатах для борьбы с гяурами (неверными), о “бонусах” за обезглавливание каждого “неверного”, а также о своих террористических планах. Перемещение джихадистов в зону нагорно-карабахского конфликта свидетельствует о намерении турецко-азербайджанского руководства превратить конфликт в межрелигиозный.

Это совершенно новое проявление распространения терроризма, когда в зоне конфликта, находящейся на территории ОБСЕ, размещаются иностранные боевики и джихадисты с Ближнего Востока, что является серьезной угрозой для международной и региональной безопасности и стабильности.

Армения продолжит предпринимать последовательные шаги по борьбе с международным терроризмом, сотрудничая со всеми заинтересованными партнерами”, - отмечается в заявлении МИД Республики Армения.