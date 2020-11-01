МИД Арцаха решительным образом осуждает применение Азербайджаном фосфорных боеприпасов

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением об использовании Азербайджаном фосфорных боеприпасов. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Республики Арцах говорится:

“Строжайшим и решительным образом осуждаем продолжающееся применение Азербайджаном запрещённых международным правом методов и средств ведения войны в ходе вооружённой агрессии, развязанной против Республики Арцах 27 сентября 2020 года. В частности, азербайджанские вооружённые силы помимо кассетных снарядов стали применять также содержащие фосфор зажигательные боеприпасы в лесистой местности рядом с населёнными пунктами Республики Арцах, где от действий азербайджанских диверсионных групп временно укрывается часть мирных жителей из близлежащих сел.

Вопреки своим заявлениям, что целью вооружённых сил Азербайджана якобы являются лишь военные объекты, официальный Баку в действительности прибегает к тактике террора против гражданского населения Арцаха. Прежде всего в этом контексте необходимо рассматривать последовательный отказ азербайджанской стороны от соблюдения гуманитарного перемирия, так как продолжение боевых действий позволяет бакинским властям и далее терроризировать гражданское население Арцаха. Именно в этих целях азербайджанская сторона прибегает к использованию запрещённых видов вооружений, преднамеренным нападениям на мирное население и гражданские объекты, в том числе медицинские учреждения, ставя перед собой основную задачу - истребление и насильственная депортация всего населения Арцаха.

В этих условиях в качестве действенной меры по пресечению массовых нарушений коллективных и индивидуальных прав целого народа и защите его от физического уничтожения международное сообщество сформировало практику по признанию прав этих народов на сецессию во имя спасения и вступление в международные отношения в качестве независимого государства.

Народ Арцаха 30 лет назад в качестве средства защиты от целенаправленной политики Азербайджана по истреблению армянского населения избрал путь независимости. Убеждены, что в условиях непрекращающихся попыток бакинских властей завершить свой преступный план международное признание фактической независимости Республики Арцах является актуальной и своевременной мерой мирового сообщества по выполнению общепринятых обязательств по пресечению преступлений против человечности”.