Город Мартуни в Арцахе подвергся бомбардировке со стороны Азербайджана

Арцахский город Мартуни подвергся бомбардировке со стороны вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Сегодня здесь вновь была использована военная авиация, которая нанесла разрушения и материальный ущерб гражданскому населению.

В других населенных пунктах ситуация относительно спокойная», - говорится в сообщении.

Отмечается, что регулярная воздушная тревога в Степанакерте связана с вопросом осведомления населения в связи с ожидаемой угрозой появления в небе авиации противника.