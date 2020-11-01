Город Мартуни в Арцахе подвергся бомбардировке со стороны Азербайджана
23:29, 1 Ноябрь, 2020
Арцахский город Мартуни подвергся бомбардировке со стороны вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха.
«Сегодня здесь вновь была использована военная авиация, которая нанесла разрушения и материальный ущерб гражданскому населению.
В других населенных пунктах ситуация относительно спокойная», - говорится в сообщении.
Отмечается, что регулярная воздушная тревога в Степанакерте связана с вопросом осведомления населения в связи с ожидаемой угрозой появления в небе авиации противника.
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