В парламент Грузии по итогам выборов прошли семь партий и два блока

Правящая партия "Грузинская мечта" получает на парламентских выборах по партийным спискам 48,15% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со всех участков.

Как сообщает “Арменпресс” со ссылкой на “РИА Новости”, на втором месте — оппозиционный блок Михаила Саакашвили "Сила в единстве" с 27,14%.

Парламент будет укомплектован многопартийно: в законодательный орган попадают семь партий и два политических блока, преодолевших барьер в один процент.

В 17 из 30 одномандатных округов пройдет второй тур выборов.

Ранее в Тбилиси начались протесты оппозиции против результатов голосования. Участники акции собрались в центре города, а затем направились к резиденции основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Еще один масштабный митинг с требованием назначить внеочередные выборы пройдет через неделю.