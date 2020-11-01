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Грузинский премьер ушел на самоизоляцию

Грузинский премьер ушел на самоизоляцию

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что у его сотрудника, с которым он имел контакт, подтвердился коронавирус, из-за чего он ушел на самоизоляцию. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в его заявлении, которое распространила пресс-служба.

"К сожалению, мне приходится работать в другом режиме, так как у моего сотрудника, с которым я имел вчера длительную коммуникацию, по итогам тестирования подтвердился коронавирус. Следовательно, я перешел на самоизоляцию и продолжаю работать в этом режиме", - говорится в заявлении.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 40 727 человек.


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