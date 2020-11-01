«Освещай истину»: армяне проводят акцию протеста перед зданием The New York Times
22:09, 1 Ноябрь, 2020
Армянская молодежная федерация шествием движется к зданию редакции The New York Times в Нью-Йорке, требуя немедленного расследования и опровержения статей главы турецкого бюро New York Times Карлотты Галл об арцахском конфликте.
Как сообщает Арменпресс, участники акции протеста скандируют «Освещай истину», «Скажи правду». Они размахивали флагами Армении и Арцаха, поднимали плакаты с надписями «Остановите турецкого Гитлера», «Мир Армении и Арцаху».
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