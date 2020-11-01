Турция также ведет политику экспансии на юг и восстановления Османской империи: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сомневается в том, что если международное сообщество, включая Европу и арабский мир, должным образом не оценит эту ситуацию и не отреагирует должным образом на эту ситуацию, то скоро увидит экспансионистскую политику Турции и на юге. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Я рад, что есть много арабских стран, которые точно оценивают геополитическую ситуацию и принимают необходимые меры политического предотвращения и стратегические превентивные шаги», - подчеркнул премьер.

Он отметил, что весь мир видит, какую политику проводит Турция в Сирии, Ираке, Средиземном море и на Южном Кавказе. Турция проводит политику восстановления Османской империи. «И в свете того, что предпринимается сейчас экспансия на Средиземное море, Южный Кавказ, Сирию, Ирак, я не сомневаюсь, что и весь арабский мир рассматривается Турцией как потенциальные подданные Османской империи», - заметил Пашинян.

Он выразил уверенность, что без подстрекательства Турции эта война не началась бы.

«И еще раз хочу констатировать, что Турция - и это уже международно признанный факт - завербовала наемников и террористов и перебросила их в зону конфликта. Высокопоставленные турецкие военнослужащие участвуют в войне против Карабаха, вооруженные силы Турции участвуют в войне против Карабаха, и хочу подчеркнуть, что это отнюдь не случайность», - отметил Пашинян.