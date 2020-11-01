Россия выполнит свои обязательства перед Арменией по обеспечению ее безопасности: Пашинян

Власти России и президент Путин неоднократно заявляли, что Россия при необходимости выполнит свои обязательства перед Республикой Армения по обеспечению ее безопасности. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

Пашинян посчитал абсурдным мнения, согласно которым после его прихода к власти связи Армении с Россией, которые раньше были более близкими и союзническими, ослабли.

«Россия как была стратегическим союзником Армении, так и продолжает оставаться стратегическим союзником Армении. В вопросе стратегического союзника Армении у России нет нейтралитета.

Власти России и президент Путин неоднократно заявляли, что Россия при необходимости выполнит свои обязательства перед Республикой Армения по обеспечению ее безопасности.

Что касается карабахского вопроса. В карабахском вопросе, как я уже сказал, Россия была сопредседателем, страной-посредником с момента образования Минской группы и, таким образом, обязана поддерживать определенный нейтралитет. И пока этот ее статус не изменился», - подчеркнул Пашинян.