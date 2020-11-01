К текущей ситуации привела позиция Алиева в вопросе урегулирования: Пашинян

Официальный Баку основывается на той логике, что любое решение вопроса должно быть приемлемо только для азербайджанского народа. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Да, я предложил эту формулу. Я сказал, что мы должны найти такое решение, которое будет приемлемо для народа Армении, народа Карабаха, народа Азербайджана. И да, я первый, участвующий в переговорном процессе глава государства, который сказал, что какое-либо решение вопроса должно быть приемлемо для противной стороны.

Но почему мы не пошли этим путем? Потому что президент Азербайджана отказался принять такую формулу. Потому что они основываются на той логике, что любое решение вопроса должно быть приемлемо только для азербайджанского народа. Именно эта позиция привела к такой ситуации», - отметил Пашинян.

Он подтвердил, что Армения готова к компромиссу. «Компромисс всегда болезненен. Но в том-то и дело - что значит компромисс? Компромисс означает готовность отступить от установленной тобой планки, то есть готовность снизить установленную вами планку», - подчеркнул Пашинян, добавив, что вся проблема в том, что когда Армения соглашается снизить эту планку для создания приемлемого поля, эта новая планка становится уже неприемлемой для Азербайджана, и он требует большего.

По словам премьера, при этом, это не новая ситуация, это продолжительная политика многих лет. «Могу привести такой пример. Я думаю, что то, что произошло в Казани в 2011 году, лучше всего иллюстрирует мои слова. Я уже сказал, что Нагорно-Карабахская Республика объявила о своей независимости. И, по сути, это та планка, которую установили Нагорный Карабах, армяне Нагорного Карабаха, армянский народ. В 2011 году тогдашнее руководство Армении согласилось передать территории Азербайджану. И в контексте того соглашения Нагорный Карабах получал промежуточный статус, чтобы в будущем, в том числе после возвращения беженцев, в Нагорном Карабахе был проведен референдум, и этот референдум должен был определить окончательный статус Нагорного Карабаха», - отметил он.

Отвечая на вопрос о беженцах, Никол Пашинян подчеркнул, что речь идет о возвращении беженцев из Нагорно-Карабахской автономной области и зоны конфликта в целом. «А это довольно серьезное снижение планки. В результате снижения этой планки был подготовлен документ, который, по сути, уже был согласован Арменией, Азербайджаном, Россией и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Но Азербайджан в последний момент отказался принять этот документ. И этот процесс показывает, почему проблема не решена. Потому что каждый раз, когда армянская сторона проявляет некоторую гибкость и даже немного отступает от своих позиций, для Азербайджана это сразу становится неприемлемым», - сказал Пашинян.