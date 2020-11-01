Тело скончавшегося в Азербайджана 84-летнего Миши Мелкумяна передано армянской стороне

Тело 84-летнего Миши Мелкумяна, гражданского лица, захваченного азербайджанскими вооруженными силами в плен, было передано армянской стороне при поддержке Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщила Арменпресс руководитель коммуникационных программ армянского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) Зара Аматуни.

«При поддержке Красного Креста азербайджанская сторона передала тело пожилого мужчины Армении через территорию Грузии», - сказала Аматуни.

В ночь с 29 на 30 октября в Азербайджане скончался 84-летний Миша Мелкумян, гражданское лицо, захваченное азербайджанскими вооруженными силами.

“Принимая во внимание все свидетельства и документы, удостоверяющие бесчеловечное обращение и жестокости, которым подвергаются армянские пленники со стороны азербайджанских вооруженных сил, становится вполне очевидным, что наш соотечественник мог скончаться”, - написал Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян.

29 октября Азербайджан объявил, что армянская сторона отказалась принять 84-летнего Мишу Мелкумяна. Результаты проверки Защитника прав человека Армении подтвердили, что данное утверждение не соответствует действительности. Сразу после публикации указанного заявления властей Азербайджана в компетентные органы Армении были направлены срочные запросы. Выяснилось, что на самом деле, по заключению медиков, состояние здоровья нашего соотечественника не позволяет его переместить.

Власти Азербайджана знали о медицинском заключении относительно недопустимости его перемещения. В ответ на запросы Омбудсмена компетентные органы Армении выражали полную готовность организации возвращения Миши Мелкумяна при первой же возможности.