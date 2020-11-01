Нарушения перемирия Пашинян обуславливает желанием Баку и Анкары продолжать войну

В развязанной Азербайджаном и Турцией 27 сентября войне Азербайджан трижды нарушил режим прекращения огня, поскольку и Азербайджан, и Турция, по сути, заявляют, что не собираются прекращать боевые действия. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Если следить за публичными заявлениями, станет понятно, почему боевые действия не прекращаются.

Потому что, когда мы фиксируем факты, что есть уже международно признанный факт, например, того, что Турция перебросила наемников и террористов из Сирии в Азербайджан для нападения на Нагорный Карабах. А террористов не перебрасывают в регион для установления мира или прекращения огня. Террористов и наемников перебрасывают туда для войны», - подчеркнул премьер.

Он пояснил, что сейчас интернет наводнен такими фактами и видеозаписями. «При этом, знаете, что видео, снятые на телефон, позволяют с помощью определенных программ установить геолокацию, где его снимали. И мы видим, что террористы после своих террористических актов осуществляют эти съемки. Эти записи появились в интернете, и с помощью геолокации мы можем доказать и установить, где велась эта съемка.

И вообще мы привели много фактов. Но еще до того, как мы привели свои факты, Исламская Республика Иран, Российская Федерация, Французская Республика и Соединенные Штаты Америки официально приняли и признали, что в зоне нагорно-карабахского конфликта действуют наемники и террористы. Думаю, эта тема уже имеет статус международно признанного факта, и этим все сказано», - подчеркнул Пашинян.

Он отметил, что 27 октября он выступил с обращением к народу и сказал следующее: фактически, Нагорный Карабах, непризнанное государство, сегодня ведет борьбу с международными террористами, азербайджанской и турецкой авиацией и спецназом. По некоторым данным, в боях принимают участие также спецподразделения Пакистана.

«И очевидно, что целью нападения был быстрый захват Нагорного Карабаха путем блицкрига.

Но маленькая непризнанная республика в течение месяца борется против огромной международной силы и все еще стоит на ногах. И каждый день продолжения войны приносит и будет приносить разочарование для Азербайджана и азербайджанского общества. Потому что власти Азербайджана накормили свое общество таким количеством победоносной информации, что они каждый день и уже долгое время ждут, что война закончится их окончательной победой. И они ждут этих новостей. Я хочу сказать, что они не получат этих новостей, они этих новостей не получат. И они будут погружаться все глубже и глубже, пока не признают законное право народа Нагорного Карабаха на самоопределение, пока мы все не приложим искренние усилия на конструктивном поле для достижения дипломатического решения», - отметил премьер.

Коснувшись вопроса о прозрачности информации о боевых действиях, Никол Пашинян отметил: «Мы представляем нашему обществу карты, мы представляем нашему обществу необходимую информацию. Наше общество знает обо всем. Я не могу сказать то же самое - я не уверен в этом - в отношении азербайджанского общества».