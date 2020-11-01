Мечети находятся под особым вниманием властей Нагорного Карабаха: Пашинян

Мечети находятся под особым вниманием властей Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

В ответ на вопрос о том, азербайджанцы обвиняют армянскую сторону в изменении идентичности Карабаха, разрушении кладбищ и мечетей, изменении названия на Арцах, Пашинян сказал: «Кладбища не разрушались. Недавно в Нагорном Карабахе с применением самых современных технологий была отремонтирована мечеть города Шуши. И мечети находятся под особым вниманием властей Нагорного Карабаха. И если Вы поедете в Шуши, то увидите великолепную отреставрированную мечеть, если, конечно, азербайджанцы ее не обстреляли. Почему я так говорю? Потому что армянская церковь Св. Казанчецоц в Шуши подверглась прицельным ракетным обстрелам и сейчас находится в полуразрушенном состоянии».

Корреспондент Al Jazeera заметил, что он уже был в Шуши, видел мечеть, фотографировал ее. «Азербайджан обвиняет вас, что вы восстановили мечеть и изменили ее идентичность не в религиозном, а в историческом плане. По мнению Азербайджана, она имела свою историческую идентичность», - отметил корреспондент телеканала.

«Я знаю, что мечеть была восстановлена под наблюдением шиитских священнослужителей и специалистов. И иначе и быть не могло. Т.е. она была восстановлена под наблюдением мусульманских священнослужителей, богословов и специалистов, по их советам и проектам»,- ответил премьер.

На вопрос, а были ли среди них азербайджанцы, Пашинян ответил: «Повторяю, все это происходило под наблюдением специалистов. Эти специалисты были не из Армении или Карабаха, они были из-за границы. Я не могу сказать, были ли среди них азербайджанцы. Но насколько я знаю - мои познания в этой области, к сожалению, не очень большие - это шиитская мечеть, и шиитские священнослужители и специалисты помогали нашим меценатам в привлечении специалистов и осуществлении этой реставрации».