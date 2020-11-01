В Степанакерте сработал сигнал воздушной тревоги: ДОПОЛНЯЕТСЯ
В столице Республики Арцах Степанакерте сработал сигнал воздушной тревоги. Как передает корреспондент Арменпресс с места событий, было слышно несколько взрывов.
18:38 - В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха сообщили Арменпресс, что подразделения ПВО Армии обороны уничтожили два вражеских БПЛА.
18:49 - Сигнал воздушной тревоги закончился.
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