В Тбилиси оппозиция проводит акцию с требованием повторных выборов

Сторонники оппозиционных партий начали акцию протеста перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Нам просто плюнули в душу. Режим Иванишвили должен быть прекращен. Выборы не были действительными, мы еще раз заявляем, что не признаем итоги этих выборов и требуем проведения новых парламентских выборов, досрочных выборов", — заявил один из выступающих активистов.

Автомобильное движение на проспекте Руставели приостановлено.

После этого участники акции направились в сторону резиденции основателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

"Дадим знать, что он рано праздновал победу", — заявил один из протестующих.

Оппозиционеры сообщили, что масштабный митинг с требованием назначить внеочередные выборы пройдет через неделю.

В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК с 97 процентов участков, правящая партия "Грузинская мечта", которую основал и возглавил бизнесмен Бидзина Иванишвили, набрала чуть более 48 процентов голосов. Это позволит ей сформировать большинство в парламенте.

Всего в законодательный орган попадут семь партий и два политических блока, которые преодолели барьер в один процент голосов.