В 1988 году Азербайджан ответил на мирную борьбу бомбардировкой мирных населенных пунктов: Пашинян

В 1988 году Азербайджан ответил на абсолютно мирную политическую борьбу таким же насилием, как и сегодня: бомбардировкой мирных населенных пунктов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Хочу обратить ваше внимание на следующий факт: в рамках того, как Азербайджан интерпретирует международное право, мы можем сказать, что Азербайджан является частью Советского Союза и такого независимого государства не существует. Но Вы можете сказать, что Советского Союза уже не существует, чтобы Азербайджан мог быть частью этого Советского Союза. Точно так же не существует Советского Азербайджана, чтобы Нагорно-Карабахская автономная область могла быть частью Азербайджана.

Что касается резолюций Совета Безопасности ООН, то они были приняты в конкретной ситуации, они описывали конкретную ситуацию, они описывали конфликт между армянскими силами самообороны Нагорного Карабаха и вооруженными силами Азербайджана и его результаты.

Описанная в Совете Безопасности история также имеет очень важный контекст. Я уже сказал, что на абсолютно мирную политическую борьбу Азербайджан ответил насилием, как и сегодня, обстреливая мирные населенные пункты из ракет и бомб. Для того чтобы отдалить эти ракетные обстрелы от этих мирных населенных пунктов, силы самообороны Нагорного Карабаха были вынуждены сформировать зону безопасности», - подчеркнул Пашинян