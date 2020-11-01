Отношения Армении с Арцахом связаны не с земельными отношениями, а отношениями с людьми: Пашинян

Отношения Армении с Нагорным Карабахом связаны не с земельными отношениями, а отношениями с людьми. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

Он подчеркнул, что армяне жили в Нагорном Карабахе на протяжении тысячелетий, а армянское население Нагорно-Карабахской автономной области всегда составляло 80 и более процентов. Премьер также констатировал, что в Нагорном Карабахе есть огромное армянское культурное наследие - церкви, другие сооружения, начиная с V века. Первая армянская школа была открыта именно в Нагорном Карабахе..

«Наши отношения с Нагорным Карабахом связаны не с земельными отношениями, а отношениями с людьми. В 1988 году армяне Нагорного Карабаха пытались восстановить свои права в контексте процесса демократизации Советского Союза.

Речь идет о следующем праве: когда формировался Советский Союз, Нагорный Карабах, 80 и более процентов населения которого составляли армяне, был включен в состав не Советской Армении, а Советского Азербайджана, и это произошло вследствие произвольного решения Сталина.

И когда в Советском Союзе начался процесс демократизации, армяне Нагорного Карабаха попытались мирным и политическим путем восстановить свои права и воссоединиться с Арменией, на что Советский Союз и Азербайджан ответили насилием над народом.

Т.е. наши отношения связаны с людьми, которые жили, живут и должны жить в Карабахе», - подчеркнул Пашинян.

Он отметил, что Нагорный Карабах в дальнейшем провозгласил свою независимость, и армяне называют его Нагорно-Карабахской Республикой или Республикой Арцах, где есть избранный президент, есть парламент, есть органы государственного управления. Это не считается территорией Республики Армения. Нагорно-Карабахская Республика - провозглашенное государство, которое, к сожалению, еще не получило международного признания, заключил премьер.