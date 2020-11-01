Левон Аронян поднялся в рейтинге ФИДЕ
Лидер армянских шахмат Левон Аронян занимает 6-е место в рейтинге ФИДЕ.
Как передает Арменпресс, в рейтинге, опубликованном Международной шахматной федерацией, Аронян поднялся на 3 позиции по сравнению с предыдущим месяцем. Еще 9 октября он был 9-ым.
Габриэл Саркисян - 54-й, Грант Мелкумян - 79-й, Карен Григорян - 84-й.
Лидер рейтинга - чемпион мира Магнус Карлсен.
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