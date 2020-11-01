Эскалация Арцахского конфликта - часть войны Турции против Запада — Jerusalem post

Новая эскалация Арцахского конфликта со стороны Турции – это лишь часть незавершенной войны против Запада.

Как передает Арменпресс, об этом пишет Jerusalem post.

Согласно источнику, Севрский договор и падение Османской империи Турция считает "большим оскорблением" со стороны Запада, и чтобы покончить с этой так называемой "исторической несправедливостью" в отношении турецкого народа, Турция провоцирует конфликты на Аравийском полуострове, в Средиземном море. в Арцахе, искренне веря, что, преуспев в этих конфликтах, она сможет восстановить былую мощь Османской империи.

«Для достижения этих целей турецкие правительственные круги разработали «ядовитый политический коктейль», составляющими которого являются идея западных заговоров против Турции, жесткий политический исламизм, турецкий этнонационализм, мечта о восстановлении османских территорий. Этим коктейлем регулярно подпитывается турецкое общество, чтобы служить глобальным реваншистским целям Турции», - пишет Jerusalem post.