Время в Ереване: 11:07:36,   1 Ноябрь

Антииранские заявления проправительственных кругов Турции

Антииранские заявления проправительственных кругов Турции

По мере того, как иранские власти стали более объективно говорить об угрозе размещения террористов на границах страны, количество антииранских статей в турецких СМИ, близких к властям, увеличилось.

В частности, Ибрагим Карагюль, главный редактор газеты Yeni Şafak, которая считается неофициальным рупором президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделал следующее сообщение на своей странице в Twitter. «Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что террористы перебрасываются из Сирии к иранской границе (Турцией). Как мы, в  таком случае, должны называть иранские организации и группы в Сирии, Ираке и Йемене?»

«Иран пролил в регионе больше всего крови - после США», - сказал Ибрагим Карагул.

Ранее Ибрагим Карагюль, явно угрожая  территориальной целостности Армении и Ирана, писал:  «Останется ли Иран на границе с Арменией? Не должен остаться, это соединение должно быть прервано. Нахичеван  и Азербайджан должны объединиться, открыть путь в Центральную Азию.  Неизменный тезис России и Ирана о «разделении тюркского мира» должен исчезнуть».

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации