Антииранские заявления проправительственных кругов Турции

По мере того, как иранские власти стали более объективно говорить об угрозе размещения террористов на границах страны, количество антииранских статей в турецких СМИ, близких к властям, увеличилось.

В частности, Ибрагим Карагюль, главный редактор газеты Yeni Şafak, которая считается неофициальным рупором президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделал следующее сообщение на своей странице в Twitter. «Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что террористы перебрасываются из Сирии к иранской границе (Турцией). Как мы, в таком случае, должны называть иранские организации и группы в Сирии, Ираке и Йемене?»

«Иран пролил в регионе больше всего крови - после США», - сказал Ибрагим Карагул.

Ранее Ибрагим Карагюль, явно угрожая территориальной целостности Армении и Ирана, писал: «Останется ли Иран на границе с Арменией? Не должен остаться, это соединение должно быть прервано. Нахичеван и Азербайджан должны объединиться, открыть путь в Центральную Азию. Неизменный тезис России и Ирана о «разделении тюркского мира» должен исчезнуть».