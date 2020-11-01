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Папа Римский вновь призвал из Ватикана к мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта

Папа Римский вновь призвал из Ватикана к мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта

По окончании воскресной молитвы в Ватикане Папа Франциск снова призвал к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Давайте не будем забывать то, что происходит сегодня в Нагорном Карабахе, где после хрупкого режима прекращения огня вооруженные столкновения приводят к трагическому увеличению числа жертв, разрушению гражданских поселений, инфраструктуры, культовых сооружений и массовым нападениям на мирных жителей. Я повторяю свой искренний призыв к сторонам в конфликте как можно скорее прекратить пролитие невинной крови. Не нужно думать о силовом решении вопроса, а нужно взять на себя обязательство вести искренние переговоры с помощью международного сообщества», - как сообщает Арменпресс, сказал Понтифик в своем обращении к верующим, собравшимся в базилике Святого Петра.

Он выразил свою поддержку всем, кто пострадал, и попросил заступничества святых о прочном мире в регионе.

Папа Франциск также призвал к миру после молитв 11 октября.


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