Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 58

По меньшей мере 58 человек погибли, 896 получили ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье журналистам президент Турции Тайип Эрдоган, который прибыл в Измир.

"В результате землетрясения погибли 58 наших граждан, 896 человек получили травмы", - подчеркнул турецкий лидер во время выступления по турецкому телевидению.

Ранее сообщалось о 55 погибших.

Кроме того, по словам главы Минздрава Фахреттина Коджи, 2 076 спасателей продолжают поисково-спасательные работы на месте восьми разрушенных домов. Министр также добавил, что из больниц уже выписано более 680 человек, а медицинскую помощь продолжают оказывать 214 пострадавшим.

Землетрясение силой 6,6 балла потрясло турецкий город Измир 30 октября, нанеся ущерб ряду городов на западе Турции и в Греции. Более 2600 человек живут в палаточных лагерях.