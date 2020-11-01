В Греции заявили, что Турция нарушает международное право, выпуская морское оповещение

Турецкие власти игнорируют нормы международного права, издав новое незаконное морское оповещение Navtex о проведении исследовательским судном Oruc Reis с 1 по 14 ноября сейсморазведки близ греческих островов Родос и Кастелоризо в районе греческого морского шельфа. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД Греции.

"К сожалению, Турция изданием нового незаконного Navtex на период с 1 по 14 ноября, с помощью которого она резервирует район в пределах греческого континентального шельфа для проведения незаконных сейсмических исследований, еще раз подтверждает, что она продолжает игнорировать фундаментальные нормы международного права. В то же время это действие создает дополнительную напряженность в чувствительном районе. Эти действия еще раз показывают, что Турция продолжает действовать вопреки призывам международного сообщества, в том числе заключениям Европейского совета в октябре прошлого года, в которых содержится призыв к Турции прекратить эти действия", - говорится в документе.

Как отмечает МИД, Греция вновь осуждает эти правонарушения, которые удаляют перспективу конструктивного диалога, и призывает Турцию немедленно отозвать свое незаконное оповещение Navtex. "В этом контексте министр иностранных дел Греции Никос Дендиас дал указание немедленно выразить протест турецкой стороне, а также проинформировать союзников и партнеров о продолжающемся провокационном поведении Турции", - отметило внешнеполитическое ведомство.

Турция издала на период с 1 по 14 ноября новое морское оповещение Navtex для сейсморазведки Oruc Reis, вспомогательных судов и сопровождающих их военных кораблей, касающееся морского района в 16 морских милях от Родоса и в 50 морских милях от Кастелоризо.