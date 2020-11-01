Сирийского террориста взял в плен сын Героя Арцаха Владимира Балаяна вместе со своими друзьями

Очередной плененный сирийский террорист Юсуф Алаабет аль-Хаджи был схвачен 1 ноября Алексеем Балаяном, сыном легендарного полководца Первой арцахской войны, Героя Арцаха Владимира Балаяна вместе с друзьями.

Как передает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

Премьер-министр РА Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook об очередном захваченном террористе. «Вот еще один наемный сирийский террорист, захваченный Армией обороны Арцаха. Будем ждать его более подробных показаний».

Сирийский наемник, захваченный частями Армии обороны Арцаха во время боевых действий, - житель села Зиядия района Чесрал-Шуур сирийской провинции Идлиб.

Пленник - Юсуф Алаабет аль-Хаджи,1988 г/р. Женат, у него 5 детей.

В Арцахе, по его словам, для борьбы с «кяфирами» (неверными) ему обещали ежемесячную зарплату в размере 2000 долларов и «премию» в размере 100 долларов за каждую отрубленную голову ''кяфиров''.

30 октября Армия обороны Арцаха захватила наемника-террориста. В ходе допроса он рассказал о вербовке и переводе в Азербайджан. Премьер-министр РА сослался на разоблачения, отметив, что разоблачение международной преступной сети не может остаться без последствий.