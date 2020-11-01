Турция перебрасывает террористов на фронт через гражданские аэропорты и без документов

Турция перебрасывает террористические группы из Сирии на фронт через гражданские аэропорты.

Об этом в беседе с Арменпресс заявил начальник управления криминалистика Следственного комитета РА Рафаэль Варданян, представив подробности допроса задержанного наемного террориста, араба, гражданина Сирийской Арабской Республики Мухраба Мухаммада Аль Шхера.

Варданян прежде всего подчеркнул, что участвовавший в боевых действиях на азербайджанской стороне Мухраб Мохаммад аль-Шхер за соответствующую сумму пересек границу между Сирийской Арабской Республикой и Турецкой Республикой без каких-либо документов. «Их въезду никаким образом не препятствовали турецкие вооруженные силы, пограничные войска или полиция, более того, турецкие вооруженные силы и полиция поддерживали их переброску из Сирии в Турцию», - сказал Варданян.

При переходе границы у этих людей не было никаких документов. «Их привезли в гражданский аэропорт Турции, а не в военный. Их перевезли гражданским самолетом под турецким флагом в другой гражданский аэропорт Турции, откуда они и были доставлены в Азербайджан тоже на гражданском самолете, но уже с азербайджанским флагом. И аэропорты, и самолеты - все были гражданскими. Таким образом, переброска наемников осуществляется гражданскими самолетами», - сказал глава департамента криминологии.

Наемникам заранее выдали гражданскую спортивную форму, у них не было никаких документов, удостоверяющих личность, мобильных телефонов или других предметов. Все это проводилось при поддержке и покровительстве военно-политического руководства Турецкой Республики, Вооруженных сил, полиции. «Финансирование и вооружение этих террористических группировок осуществляется военно-политическим руководством Турции. Турция полностью поддерживает и спонсирует эту войну, которую Азербайджан развязал против Арцаха», - сказал Варданян.

Турецкие военные руководят и отвечают за всю артиллерию, ОВД и военные операции. Таким образом, все контролируется высокопоставленными турецкими солдатами и другими военнослужащими.

Ранее Следственный комитет РА опубликовал отрывок из допроса Мухраба Мохаммада Аль Шхера, гражданина Сирийской Арабской Республики, в котором сириец рассказывает, где он жил в Сирии и как там началась вербовка.

Анна Григорян