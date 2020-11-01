Глава МИД Армении уверен: Азербайджан не заинтересован в стабильном и контролируемом перемирии

Армения всегда поддерживала идею устойчивого мониторинга режима прекращения огня, которая была внесена в мирный процесс сопредседателями Минской группы ОБСЕ сразу после эскалации в апреле 2016 года.

Как передает Арменпресс, об этом в интервью Sputnik International заявил министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян.

«Армения и Азербайджан договорились создать механизм для расширения наблюдательной группы ОБСЕ и прекращения огня, но позже Азербайджан отказался выполнять это соглашение. Это показывает, что ни вчера, ни сегодня Азербайджан не заинтересован в установлении стабильного контролируемого режима прекращения огня. Наша позиция неизменна: мы - за размещение наблюдателей», - сказал глава МИД Армении.

10 октября министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана согласовали совместное заявление, чередующиеся положения которого представляют собой дорожную карту для дальнейшей реализации. Министр иностранных дел РА подчеркнул, что, во-первых, необходимо незамедлительно, без предварительных условий, реализовать три положения, которые предусматривают прекращение огня, разработку норм режима прекращения огня, обмен военнопленными и телами.

«Основным препятствием на переговорах является нежелание Азербайджана придерживаться стабильного и контролируемого режима прекращения огня. Азербайджан продолжает отказываться от введения механизмов верификации, одновременно продвигая свою давнюю позицию отказа от стабильного прекращения огня и озвучивания взаимных обвинений», - сказал он.