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Террористу, захваченному в Арцахе, обещали 2000 долларов в месяц. Подробности допроса

Террористу, захваченному в Арцахе, обещали 2000 долларов в месяц. Подробности допроса

Сирийский наемник, захваченный частями Армии обороны Арцаха во время боевых действий, - житель села Зиядия   района Чесрал-Шуур сирийской провинции Идлиб.

Пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян опубликовала видеозапись  его предварительного допроса, из которого становится ясно, что пленник  -  Юсуф Алаабет аль-Хаджи,1988 г/р. Женат, у него 5 детей.

«В Арцахе, по его словам, для  борьбы с «кяфирами» (неверными) ему обещали ежемесячную зарплату в размере 2000 долларов и «премию» в размере 100 долларов за  каждую отрубленную голову  ''кяфиров''», - сказала Степанян.

30 октября Армия обороны Арцаха захватила наемника-террориста. В ходе допроса он рассказал о  вербовке и переводе в Азербайджан. Премьер-министр РА сослался на разоблачения, отметив, что разоблачение международной преступной сети не может остаться без последствий.


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