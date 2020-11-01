Террористу, захваченному в Арцахе, обещали 2000 долларов в месяц. Подробности допроса

Сирийский наемник, захваченный частями Армии обороны Арцаха во время боевых действий, - житель села Зиядия района Чесрал-Шуур сирийской провинции Идлиб.

Пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян опубликовала видеозапись его предварительного допроса, из которого становится ясно, что пленник - Юсуф Алаабет аль-Хаджи,1988 г/р. Женат, у него 5 детей.

«В Арцахе, по его словам, для борьбы с «кяфирами» (неверными) ему обещали ежемесячную зарплату в размере 2000 долларов и «премию» в размере 100 долларов за каждую отрубленную голову ''кяфиров''», - сказала Степанян.

30 октября Армия обороны Арцаха захватила наемника-террориста. В ходе допроса он рассказал о вербовке и переводе в Азербайджан. Премьер-министр РА сослался на разоблачения, отметив, что разоблачение международной преступной сети не может остаться без последствий.