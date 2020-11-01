В Лионе турки совершили акт вандализма в отношении памятника Геноцида армян

Турки разгромили памятник Геноцида армян в Лионе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Управление Верховного комиссара по делам диаспоры на своей странице в Facebook, сопроводив фотографиями.

Во Франции несколько дней назад, турки с молотками напали на армян. После этого толпа турецких националистов вышла на улицы Лиона, озвучивая угрозы против мирных армянских демонстрантов. Многие из собравшихся показывали пальцами знак «серых волков», турецких экстремистов-националистов.

Рано утром 27 сентября на линии соприкосновения с Арцахом Азербайджан начал боевые действия с привлечением турецких наемников. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего гибнут мирные жители в различных районах Арцаха. В эти дни представители армянской общины в разных странах мира поднимают вопрос о признании независимости Арцаха, требуя осудить агрессию Турции и Азербайджана.