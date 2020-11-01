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В Лионе турки совершили акт вандализма в отношении памятника Геноцида армян

В Лионе турки совершили акт вандализма в отношении памятника Геноцида армян

Турки разгромили памятник Геноцида армян в Лионе.  

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает Управление Верховного комиссара по делам диаспоры на своей странице в Facebook, сопроводив фотографиями.

Во Франции несколько дней назад, турки с  молотками напали на  армян. После  этого  толпа   турецких националистов вышла на улицы Лиона, озвучивая угрозы  против мирных армянских демонстрантов. Многие из собравшихся показывали пальцами  знак «серых волков», турецких экстремистов-националистов.

Рано утром 27 сентября на линии соприкосновения с Арцахом Азербайджан начал боевые действия с привлечением турецких наемников. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего гибнут мирные жители в различных районах Арцаха. В эти дни представители армянской общины в разных странах мира поднимают вопрос о признании независимости Арцаха, требуя осудить агрессию Турции и Азербайджана.

 


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