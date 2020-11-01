По мере усиления вспышки коронавируса растет число жертв землетрясения в Измире

Число жертв землетрясения в Измире достигло 51, а число раненых приближается к 900, при этом Минздрав Турции признает возможное пренебрежение противоэпидемическими мерами.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на телеканал CNNTurk.

Сайт телеканала со ссылкой на данные министра здравоохранения Турции Фахреддина Ходжи сообщает, что по состоянию на 1 ноября лечение получили 682 раненых, 214 продолжают получать необходимую медицинскую помощь, 11 пострадавших находятся в стабильном или критическом состоянии. Министр здравоохранения Турции предупредил о возможном новом распространении эпидемии коронавируса. «Возможно, мы игнорируем меры по борьбе с коронавирусом, которые могут способствовать распространению вируса», - сказал Ходжа.

Землетрясение силой 6,6 балла потрясло турецкий город Измир 30 октября, нанеся ущерб ряду городов на западе Турции и в Греции. По состоянию на 1 ноября число жертв землетрясения в Турции достигло 51, более 2600 человек живут в палаточных лагерях.