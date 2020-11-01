В Армении температура воздуха понизится на 2-4 градуса
1 ноября и 2-5 ноября на территории республики осадков не ожидается.
6 ноября ожидается дождь.
Ветер юго-западный, 3-8 м / с.
Как передает Арменпресс, МЧС РА сообщает, что во второй половине дня 2-3 ноября температура воздуха понизится на 2-4 градуса.
1 ноября и 2-5 ноября в Ереване осадков не ожидается, а 6 ноября ожидается дождь.
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