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В Армении температура воздуха понизится на 2-4 градуса

В Армении температура воздуха понизится на 2-4 градуса

1 ноября и 2-5 ноября на территории республики осадков не ожидается.

6 ноября ожидается дождь.

Ветер юго-западный, 3-8 м / с.

Как  передает Арменпресс, МЧС РА сообщает, что во второй половине дня 2-3 ноября температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

1 ноября и 2-5 ноября  в Ереване осадков не ожидается, а 6 ноября ожидается дождь.

 

 

 


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