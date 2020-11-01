Это международная преступная сеть. Пашинян - о вербовке наемников и их причастности к агрессии проти

Премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что есть полноценные и исчерпывающие свидетельства того, что тысячи наемников были завербованы в Сирии, перевезены Турцией в Азербайджан, и здесь они участвовали в военной агрессии против Арцаха.

Премьер-министр РА опубликовал на своей странице в Facebook видео допроса террориста-наемника. «Это международная преступная сеть, и ее обнаружение не может пройти без последствий. В ближайшее время появятся новые свидетельства», - как передает Арменпресс, сказал Никол Пашинян.